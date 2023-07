Calciomercato Milan, continua il pressing al Villarreal per Chukwueze: a 25 milioni i rossoneri possono chiudere

Il Milan ha fatto la sua scelta: è Samuel Chukwueze il rinforzo ideale da regalare a Pioli per avere una opzione in più sulle corsie esterne. I rossoneri in questi giorni ne hanno riparlato col Villarreal.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli spagnoli hanno abbassato la richiesta e ora la distanza appare colmabile. Il giocatore potrebbe sbarcare a Milano per circa 25 milioni di euro.

