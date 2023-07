Romelu Lukaku vuole rimanere in Europa e ha dato priorità alla Juve, ma senza la cessione di Vlahovic la trattativa non si sblocca

Non è finita tra la Juve e Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport l’attaccante belga ha dato la priorità ai bianconeri, con i quali ha anche un’accordo di massima. Per il momento si allena a Londra insieme a Ziyech, Aubameyang e agli altri esuberi del Chelsea, ma attende che la trattativa si sblocchi. A tenere tutto in stand by la situazione di Vlahovic, con la strategia di Giuntoli che è molto chiara: se non entrano 70/75 milioni dalla cessione del serbo, non se ne possono dare 40 ai Blues per Lukaku.

Intanto, il suo legale lo informa di tutto ciò che accade attorno a lui. L’Al-Hilal continua il pressing, mettendo sul piatto 60 milioni di euro per un biennale e 50 al Chelsea. Ma Big Rom non sarebbe contento di accettare, dato che vuole ancora mettersi in gioco nel calcio europeo.

