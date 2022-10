Calciomercato Milan: a gennaio nuova offerta del Chelsea per Leao. I rossoneri proveranno a non cedere

Il Chelsea da mesi ha messo Leao nel mirino – ieri il tecnico Potter non ci ha girato intorno – e sembra pronto a tutto per averlo. In estate la prima avance informale è stata respinta dal Milan, ma l’impressione è che già a gennaio potrebbe arrivarne un’altra.

Una cosa è certa: Maldini e Massara non cederanno se non di fronte a una proposta indecente da 100-120 milioni, ma serve alla svelta un aumento di stipendio da star, 7 milioni netti, prima che sia troppo tardi, visto che il suo contratto scade a giugno 2024. Soprattutto va però risolta la questione dei quasi 20 milioni che spettano allo Sporting Lisbona dopo la sentenza del tribunale: un nodo che potrebbe rivelarsi decisivo per la soluzione del giallo. Lo scrive il Corriere della Sera.

