Calciomercato Milan, in arrivo Alex Jimenez dal Real Madrid: classe 2005 è un acquisto in prospettiva futura

Il Milan chiude un colpo per il futuro. Come riportato Daniele Longo di Calciomercato.com, i rossoneri pochi minuti fa hanno chiuso un’operazione per la Primavera.

Dal Real Madrid arriverà infatti il giovanissimo Alex Jimenez. Il giocatore classe 2005 sbarcherà in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

