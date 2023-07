Calciomercato Milan, dopo Okafor i rossoneri sono ai dettagli per Samuel Chukwueze del Villarreal: le cifre dell’operazione

Non solo Noah Okafor. Il calciomercato Milan è ai dettagli anche per l’acquisto di Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Villarreal. Come riporta Relevo infatti, nelle ultime ore è stato praticamente raggiunto l’accordo tra le parti.

Furlani ha alzato l’offerta da 25 milioni a 28 bonus inclusi, una cifra che soddisfa il Sottomarino Giallo vista la scadenza nel 2024 e il no al rinnovo. Ultimi dettagli prima del definitivo via libera.

