Calciomercato Milan, Allegri può portare a Milanello un suo pupillo

Allegri può tornare sulla panchina rossonera e ha pronto il top player da portarsi dietro.

Mentre Pioli è pronto a tornare in Serie A in veste da avversario il Milan prova a pianificare la prossima stagione cominciando dal calciomercato. Sarà fondamentale per i rossoneri riuscire a ingaggiare giocatori da mettere al centro del progetto il prima possibile, la società ha una tattica, ma prima va scelto il direttore sportivo. Al momento ci sarebbe un favorito…

Paratici supera Tare? la situazione

Come è risaputo nella scorsa settimana una delegazione di dirigenti del Milan si è recata a Londra. L’obbiettivo era quello di avere un colloquio con i principali candidati al ruolo di Direttore Sportivo. Nel concreto i dirigenti rossoneri hanno incontrato Igli Tare e Fabio Paratici. Inizialmente l’albanese sembrava essere il favorito, ma poi lo scenario è cambiato. Fabio paratici avrebbe assicurato che con lui, nel caso in cui fosse arrivato in rossonero, sarebbe venuto pure Max Allegri…

Paratici, Allegri e?

Allegri, che avrebbe avuto dei contatti con alcuni membri della dirigenza, avrebbe già segnalato un profilo su tutti su cui puntare nel prossimo anno. Il giocatore che Allegri avrebbe richiesto sarebbe Paul Labile Pogba. La squalifica del francese è scaduta nei giorni scorsi e la prossima stagione potrebbe tornare a pieno regime. Il tecnico toscano ha grande stima del francese e in una squadra dove attualmente mancano i leader potrebbe essere furbo ingaggiare giocatori con una forte personalità. La trattativa potrebbe decollare in quanto Pogba non rientra più nei piani della Juventus.

