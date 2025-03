Saluta l’Inter, colpo a un passo: in estate sarà rossonero

Il Milan è pronto a rubare un calciatore ai cugini dell’Inter, in estate pronta l’accelerata definitiva.

Il Milan ed i suoi tifosi sono in attesa di capire se la partita contro il Lecce è stata una tantum o se arriverà la tanto cercata continuità, con l’obiettivo nel mirino che è diventato l’Europa League. Nel frattempo vanno risolte le crisi, dato che i rossoneri ormai sono finiti sulla bocca di tutti, anche di ex calciatori dei rivali dell’Inter. Serve chiarezza in dirigenza per poter fare chiarezza anche in campo ed in panchina.

Milan, Conceicao resta o va via?

Nonostante la recente vittoria maturata contro il Lecce, il futuro di Conceicao sembra essere già bello che deciso. Il tecnico portoghese non sarà ancora il tecnico dei rossoneri per la prossima stagione. Il Milan sicuramente, dopo che avrà sistemato le cose in dirigenza, deciderà anche il futuro della panchina. Nel frattempo Conceicao continuerà a guidare la squadra, tra le mille difficoltà, consapevole che se l’esonero arriverà entro giugno, da luglio sarà di nuovo senza contratto.

Milan, occhio anche al mercato

Il nome che sta prendendo piede all’interno della lista della spesa è quello di Giovanni Fabbian. I cugini dell’Inter avranno la ricompra in estate, ma a decidere il futuro sarà anche lo stesso centrocampista. In caso di addio al Bologna, potrebbe preferire una squadra che gli garantisce il minutaggio più alto possibile. L’Inter ha il diritto di recompra a 12 milioni di euro, quindi la cifra per strapparlo ai felsinei non può essere molto più alta di quella.

