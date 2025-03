Milan-Real, operazione possibile: il giocatore piace anche all’Inter

Si programma già la prossima stagione a Milanello, sognando il fenomeno del Real.

Ill Milan ha già l’obbligo di cominciare a programmare la prossima stagione. Il fallimento di quest’anno dovrà essere solo un lontano ricordo e riscattarsi non sarà di certo semplice. Sarà importante cercare di costruirsi un tesoretto in grado di finanziare grandi colpi. Il Milan sogna il ritorno del suo ex che ha ancora il Milan nel cuore e nel mentre prova a dialogare con Florentino Perez per strappare al suo Real un giocatore.

Arda Guler-Milan: si può fare ma…

Il Milan da svariato tempo prova a trattare con il Real Madrid per il baby fenomeno turco Arda Guler. Il giocatore è di sicuro destinato a grandissimi palcoscenici ma a causa del sovraffolamento di talenti a Madrid non riesce a trovare spazio. Sul numero 10 della nazionale allenata da Vincenzo Montella ci sarebbero però anche i cugini nerazzurri. Sarà importante riuscire ad avere un budget tale da superare la concorrenza dell’Inter.

Obbiettivi: Guler, DS e tesoretto

Oltre al giocatore del Real, il Milan al momento ha come obbiettivo primario quello di trovare un direttore sportivo. Al momento Fabio Paratici sembra aver superato la concorrenza dell’albanese Igli Tare e sembra essere il candidato numero uno per diventare il nuovo DS del Milan. Sulla questione tesoretto il Milan conta di avere a disposizione almeno 200 milioni per il prossimo mercato, che deriveranno dai ricavi dei riscatti dei giocatori in giro in prestito con diritto di opzione e dalla cessione di qualche big.

