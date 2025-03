Milan, affare da non credere: il sostituto di Theo può arrivare gratis

Il Milan sta intensificando la ricerca per un vice di Theo Hernandez, il nome nuovo è quello di un calciatore che in estate potrebbe arrivare gratis.

Sono giorni di attesa in casa del Milan. Attesa sia per quanto riguarda il campo, con la vittoria sul Lecce che deve essere replicata nelle prossime sfide, sia per quanto riguarda la situazione in dirigenza. Da giorni ormai si parla dell’incontro di Cardinale con i vertici della squadra per trovare una quadra ai problemi e scegliere il nuovo Direttore Sportivo, nel frattempo Conceicao resta sul filo del rasoio.

Milan, cosa aspettarsi dai prossimi mesi

L’unico che, paradossalmente, potrebbe respirare in questa situazione è mister Sergio Conceicao. Il tecnico, consapevole che l’esonero potrebbe arrivare molto presto, può lavorare libero da pressioni e soprattutto prendendo le scelte che preferisce. L’obiettivo realistico, per salvare in qualche modo la stagione, è centrare la qualificazione in Europa League. Se la squadra non dovesse centrare nemmeno quella, la situazione potrebbe diventare davvero critica e pericolosa.

Milan, intanto si cerca il sostituto di Theo Hernandez dal mercato

Il futuro di Theo Hernandez rimane un rebus, ma le probabilità di addio a fine anno sono sempre più concrete. Ed è per questo motivo che uno dei punti principali dell’agenda sarà trovare un sostituto degno del terzino francese. Sono tanti i nomi che si sono avvicendati nel corso di queste settimane, ma adesso ne spunta ancora un altro, proveniente dalla Premier League. Si tratta di Tyrick Mitchell del Crystal Palace, che in estate andrà a scadenza di contratto.

