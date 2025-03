L’AD del Milan prova a soffiare il DS sotto contratto: comincia il rebuilding dei rossoneri.

Dopo il fallimento di quest’anno sarà fondamentale riscattarsi in modo netto il prossimo anno. La stagione che si sta concludendo dovrà essere solo un lontano ricordo, e sarà fondamentale trovare i profili giusti con i quali ricominciare. Theo sarà ceduto e al suo posto è pronto ad arrivare un terzino, direttamente dall’Inter. Oltre al campo bisogna pensare anche alla panchina e al DS, sembrava essere stata presa una decisione, ma la situazione sembra essere cambiata…

Con il nuovo DS cambiano i piani per la panchina?

Il discorso su chi siederà il prossimo anno sulla panchina del Milan sembrava ben avviato. Erano stati sondati vari profili, come De Zerbi, Sarri e Tassotti; poi è stato preso un cambio di rotta. Si è deciso che nelle discussioni su chi sarà il prossimo allenatoredovrà per forza prendere parte il DS che la società deciderà di ingaggiare. Nei giorni scorsi alcuni dirigenti si sono recati a Londra e hanno parlato in particolare con due profili, che sembravano essere in vantaggio su tutti. I DS che il Milan ha incontrato erano Igli Tare e fabio Paratici, con quest’ultimo che aveva proposto per la panchina Max Allegri. Inizialmente sembrava essere favorito Tare, poi Paratici, e ora la situazione potrebbe cambiare di nuovo.

Tony D’amico, chi è l’uomo che Furlani sogna come DS

Nei giorni scorsi ci sarebbero stati dei colloqui fitti e intensi fra l’attuale AD del Milan, Giorgio Furlani, e il DS dell’Atalanta, Tony D’Amico. I dialoghi non avrebbero avuto il fine di trattare determinati giocatori, anzi, il dirigente rossonero sembra intenzionato a scippare il DS all’Atalanta. D’Amico è ancora sotto contratto con la dea e la trattativa non sembra per niente semplice, ma Furlani sembra molto intenzionato a portarla a termine.

Leggi l’articolo completo DS Milan, Furlani sogna il colpo: un fenomeno nel mirino, su Notizie Milan.