Milan, senti Cassano: “Con Paratici, non sarà Allegri la prima scelta”

Antonio Cassano ha parlato della situazione attuale del Milan e di quello che potrebbe essere il futuro della dirigenza e della panchina della squadra rossonera.

Il Milan sta vivendo un momento davvero difficile della sua stagione e non solo. Sono diversi i problemi che riguardano la formazione rossonera. Partendo dal campo, dove alcuni risultati tosti hanno complicato piani ed obiettivi della stagione, passando per la dirigenza. Ed a proposito di dirigenza, spuntano sempre nomi nuovi per il ruolo di Direttore Sportivo. In tutto questo con un allenatore ancora da capire chi sarà.

Milan, Conceicao ha i giorni contati

Sergio Conceicao è consapevole che il suo futuro al Milan è ormai in dirittura d’arrivo. Dal punto di vista degli obiettivi stagionali è già possibile denominare questa stagione come un fallimento. E parte del fallimento passa anche dalle scelte di mister Conceicao. Inoltre, visto che nel suo contratto è presente una particolare clausola rescissoria che permette al Milan di esonerarlo entro giugno non pagandogli il prossimo anno, le percentuali di non vederlo più sulla panchina dei rossoneri a breve sono alte.

Milan, le parole di Cassano sulla situazione attuale

Nell’ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ci ha tenuto a far sapere la sua sulla situazione del Milan: “Se viene fuori la situazione Paratici sappiamo che lui ha un buon rapporto con Allegri, porta Allegri. Non ci giriamo attorto. Lui sceglierebbe uno, perché gli deve dare una vagonata di soldi ed è quello che è al Napoli. Okay? Conte. O numero 2 Allegri. Attorno a questi bisogna andare se prendono Paratici”.

