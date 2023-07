Calciomercato Milan, arriva la conferma: in tre pronti a dire addio al club rossonero in queste settimane. Ultime

Il Milan è passato alla linea dura, tagliando fuori alcuni elementi della propria rosa per inserirne nuovi. Come confermato questa mattina da Fabrizio Romano su Twitter, in tre sono pronti a dire addio.

Si tratta di Divock Origi, Ante Rebic e Fode Ballo-Touré: i tre non faranno parte della spedizione rossonera negli Stati Uniti e restano tutti sul mercato in attesa di offerte congrue.

