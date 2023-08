Calciomercato Milan, è arrivato l’annuncio di Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, sul futuro di Domenico Berardi

Ai microfoni di Sky, Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha fatto il punto su Domenico Berardi, accostato anche al calciomercato Milan:

È un po’ la nostra bandiera, il nostro capitano e il giocatore più forte che abbiamo. La speranza è che possa rimanere con noi, ad oggi non abbiamo alcun tipo di richiesta da nessuna società. È da lui che partiamo, come tutti gli anni. Stiamo rinnovando, stiamo facendo cessioni e adesso ci dobbiamo occupare del mercato in entrata

