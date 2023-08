Calafiori Milan: TUTTI i numeri della scorsa stagione al Basilea per il terzino italiano, obiettivo del club rossonero

L’uscita di Fodé Ballo-Touré libera un posto sulla fascia sinistra per il Milan: per il ruolo di vice Theo Hernandez, il nome in pole position è quello di Riccardo Calafiori, terzino classe 2002 cresciuto nella Roma ed ora al Basilea.

Ma com’è andata l’ultima stagione in Svizzera per il giovane calciatore? Calafiori ha collezionato 34 presenze tra Super League, Conference League e Coppa Svizzera, mettendo a referto 1 gol e 3 assist.

