Ai canali ufficiali del club, Gianluca Scamacca si è presentato da nuovo giocatore dell’Atalanta. Le parole dell’attaccante, accostato anche al mercato Milan.

PAROLE – «Ho scelto il posto più giusto da dove ripartire. È l’ambiente ideale per me in questo momento. Il direttore e il mister mi volevano tanto e condividevano le mie stesse idee. Mi ha detto che ho delle qualità nascoste che farò vedere. E’ la cosa che mi ha colpito di più. L’impressione è stata bellissima, Bergamo è molto bella ed è bellissimo il centro sportivo. Sensazioni molto positive. Sarà bello giocare più competizioni, lottare per più obiettivi. È un grande stimolo. Non vedo l’ora di giocare e di sentire i tifosi esultare»

