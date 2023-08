Calciomercato Milan, attaccante cercasi: Pioli stregato da questi due giovani in forza al PSG e al Chelsea

Il Milan continua a valutare l’ipotesi di inserire in rosa un nuovo attaccante centrale nel caso in cui dovesse materializzarsi la cessione in prestito di Colombo in queste ultime settimane di trattative.

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, sono due i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera: da un lato Ekitike del PSG, dall’altro Broja del Chelsea. Il Diavolo ora riflette sul da farsi.

