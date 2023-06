Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato. In tal senso è aumentato il valore di Thiaw dalsuo arrivo in rossonero

Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato. In tal senso è aumentato il valore di Thiaw dalsuo arrivo in rossonero.

Secondo quando riportato da Trasfertmarkt il suo valore è migliorato di 5 milioni salendo a 20 milioni totali

