Calciomercato Milan, tra i nomi accostati ai rossoneri c’è stato Balogun. L’attaccante dell’Arsenal andrà al Monaco

Un altro obiettivo del Milan trova squadra. A lungo accostato ai rossoneri ma anche all’Inter per rimpiazzare il mancato ritorno di Lukaku, ora Balogun ha trovato la sua nuova squadra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’attaccante dirà addio all’Arsenal per andare a giocare al Monaco per una cifra intorno ai 30 milioni più 10 di bonus.

