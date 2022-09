ll Real Madrid potrebbe perdere a fine anno Marco Asensio. Per sostituirlo si pensa anche a Brahim Diaz attualmente in prestito al Milan

Come riportato dal Mundo Deportivo, i Blancos hanno il trequartista concluderà il suo biennio in prestito rossonero che ha l’opzione di riscattarlo per 22 milioni di euro.

