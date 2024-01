Calciomercato Milan, cambiano i piani per Colombo! Questo il prezzo per una sua cessione nell’affare Buongiorno col Torino

Il nuovo obiettivo numero uno per il calciomercato Milan è Alessandro Buongiorno del Torino. Il difensore granata piace tanto ai rossoneri, i quali, per far abbassare l’elevata richiesta di Cairo, sarebbero disposti a mettere sul piatto il cartellino di Lorenzo Colombo.

Come riferisce Calciomercato.com, sono cambiati radicalmente i piani che avevano i rossoneri sul centravanti, ceduto in prestito (e non senza resistenza) al Monza in estate. Adesso il club rossonero valuterebbe anche una cessione a titolo definitivo, ma la valutazione fatta per il cartellino dell’attaccante classe 2002 è parecchio alta: si tratta di 15-20 milioni di euro. Cifre nettamente superiori alla valutazione fatta dal Torino, che non sarebbe disposto a spingersi oltre i 10 milioni.

