Calciomercato Milan, Cambiaso, terzino della Juve e seguito anche dai rossoneri, ha confermato la volontà di restare in bianconero

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo terzino della Juve, Cambiaso, accostato anche al calciomercato Milan, ha dichiarato:

COSA LO HA IMPRESSIONATO ALLA JUVE – «Beh è un’altra roba, questa maglia ha un peso diverso, con tutto il rispetto per le altre squadre. È una grandissima società, sono molto orgoglioso di essere qua, spero di restarci più a lungo possibile. Ringrazio il Bologna, il direttore Sartori, il mister Sinisa Mihajlovic che purtroppo ci ha lasciato. Sono loro che mi hanno voluto, è stata una stagione molto importante per me. Soprattutto quando all’inizio le cose non giravano bene mi hanno sempre aiutato, volevo ringraziare anche il mister Motta. Adesso sono qua e sono felice ecco».

