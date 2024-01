Calciomercato Milan, Cardinale fa questa promessa in vista della prossima sessione estiva: cosa può succedere

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha spostato il focus dal mercato invernale a quello estivo, svelando come Cardinale sia pronto a promettere un budget estivo considerevole nel caso in cui i rossoneri centrassero l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions.

Proprio da questo obiettivo – si legge – dipenderà l’entità del budget da utilizzare in estate. Fondamentale dunque non fallire questo traguardo per non compromettere le strategie future.

