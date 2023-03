Calciomercato Milan, una delusione all’interno della rosa rossonera: una cessione per la prossima estate è ormai certa

Il conto delle delusioni di questo mercato rossonero è alto e tra questi figura anche Sergino Dest, arrivato in prestito dal Barcellona ma mai adattatosi del tutto.

Stando a quanto riferisce la La Gazzetta dello Sport, il Milan certamente non pagherà i 20 milioni di euro fissati con i catalani per il riscatto, costringendo così l’esterno a fare ritorno in Spagna.

L’articolo Calciomercato Milan, che delusione! La sua partenza è ormai certa proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG