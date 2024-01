Calciomercato Milan, che succede ora Cosa aspettarsi da questi ultimi giorni che chiuderanno la sessione invernale

È corsa contro il tempo in casa rossonera per cercare di regalare a Pioli un ultimo colpo per questa sessione di mercato invernale. Gli scorsi della dirigenza del Milan si stanno concentrando sul difensore.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sono quattro i profili attualmente in lista: da Chalobah del Chelsea a Kiwior dell’Arsenal, passando per Brassier del Brest e Adarabioyo del Fulham. Tra questi può nascondersi l’ultimo colpo del Diavolo.

