Ore frenetiche. Tra i nomi che in passato sono passati per il calciomercato Milan c’è quello di Bonucci. Ora può tornare in Italia ma alla Roma:

come raccontato da Matteo Moretto negli ultimi giorni ha avuto un confronto telefonico con Luciano Spalletti, attuale CT dell’Italia, in cui l’ex allenatore del Napoli ha detto al difensore centrale che se volesse anche solo sperare di essere convocato per Euro 2024 deve assolutamente rientrare a giocare in Italia. Da lì l’accelerata per il ritorno. Contatti costanti tra il club giallorosso e l’entourage di Leonardo Bonucci.

