Il Milan prepara un grande colpo di calciomercato per la prossima estate. Secondo quanto riportato da football.london i rossoneri avrebbero avviati in settimana i primi contatti con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese è in scadenza di contratto nel 2024 e non sembrano esserci segnali di negoziazione per un rinnovo con i Blues.

