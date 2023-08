Calciomercato Milan, per il centrocampo cresce l’ipotesi Dominguez: primi contatti col Bologna se partisse Rade Krunic

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Dominguez è il nome in pole per il centrocampo nel calciomercato Milan.

Se dovesse partire Krunic direzione Fenerbahce i rossoneri sarebbero pronti ad aprire i contatti con il Bologna.

