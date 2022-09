Calciomercato Milan da 7.5 per Gazzetta: tutto ruota attorno a CDK. Continua la linea verde

La Gazzetta dello Sport assegna un 7.5 al mercato del Milan.

La motivazione: «Tutto ruota attorno a De Ketelaere, il colpo rossonero. Di contorno ci sono gli arrivi di Origi, Thiaw, Vranckx e Dest, senza trascurare il ritorno alla base di Pobega e l’ingresso in scena di Adli. Il Milan continua nella politica dei passi assennati, nel rispetto della sostenibilità. Il recente passato non può che dare ragione a questa strategia, una formula che tende a valorizzare nel tempo il patrimonio tecnico. E Pioli è pronto a dare continuità al ciclo che ha portato fino allo scudetto. Ma non finisce certamente qui».

The post Calciomercato Milan da 7.5 per Gazzetta: tutto ruota attorno a CDK appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG