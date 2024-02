Da De Ketelaere a Saelemaekers, passando da Krunic, Messias e Chaka, il calciomercato Milan accumula dai riscatti il tesoretto per finanziare il super colpo estivo

La sessione invernale si è chiusa da pochi giorni ma, il calciomercato Milan già pensa al futuro. Nelle idee del club rossonero c’è quella sfruttare un possibile tesoretto, accumulabile dalle cessioni dei giocatori in prestito, per finanziare un super colpo, se non addirittura due, in estate.

Il tal senso su tutte spicca quella di De Ketelaere. Flop al Milan, il belga è l’uomo del momento di casa Atalanta– 5 gol e 6 assist con Gasperini, 0 reti e 1 passaggio vincente con Pioli in rossonero – e, salvo soprese, il club bergamasco lo riscatterà a giugno, portando nelle casse 23 milioni di euro. A questi e ai 3 già in tasca per la cessione di Messias al Genoa, vanno aggiunti eventualmente i 5 dal Fenerbahce per il riscatto di Krunic, e i 10 del Palermo per quello di Chaka Traoré.

Discorso diverso vale per Saelemaekers. Da qui l’idea del doppio super colpo: da un lato infatti c’è la possibilità che il Bologna versi nelle casse rossonere 15 milioni per l’acquisto, dall’altra quella che l’esterno belga sia l’asso nella manica proprio del Milan per arrivare a Zirkzee e bruciare la concorrenza.

Nel caso valesse la seconda di queste due ipotesi – con il Milan che risparmierebbe qualcosa grazie alla contropartita – non andrebbe escluso l’investimento per un altro attaccante: Sesko. Lo sloveno del Lipsia ha una clausola rescissoria di 50 milioni, i rossoneri potrebbero arrivare ad offrirne 40 per convincere il club tedesco. Possibilità presa in considerazione anche in virtù di un possibile addio nel reparto di Giroud, tentato dalla MLS. Se il francese dovesse rinnovare, l’attenzione si sposterebbe in difesa con Buongiorno del Torino in cima alla lista dei desideri.

Molto dipenderà anche da chi sarà seduto in panchina a partire dalla prossima stagione. Il club intanto riflette, osserva e studia tutte le combinazioni possibili per un grande mercato estivo.

The post Calciomercato Milan, da De Ketelaere a Saelemaekers: tesoretto dai riscatti! Così si può finanziare il super colpo in estate appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG