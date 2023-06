Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. Gianluca di Marzio a Sky ha fatto il punto sui rossoneri

Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. Gianluca di Marzio a Sky ha fatto il punto sui rossoneri:

«Il Milan sta aspettando la risposta di Thuram, i contatti sono continui anche con il papà del giocatore, offerta importante dal punto di vista economico e tattico. Spera che lui possa scegliere il Milan. Lui è la trattativa più calda insiema a Kamada, i suoi agenti devono registrarsi in Italia per completare il trasferimento. Si continua a monitorare Romero della Lazio e poi Chukwueze per cui i contatti sono continui per capire che tipo di offerta fare al Villareal. Per il Milan inoltre Theo e Maignan sono incedibili»

