Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo non solo in entrata ma anche in uscita. In tal senso De Ketelaere potrebbe partire.

Secondo Calciomercato.com il belga è sul mercato è potrebbe essere il grande sacrificato dell’estate. Il Milan spera che il talento belga possa disputare un grande Europeo Under-21 per rilanciarsi. Tanto da potersi meritare una valutazione da circa 30 milioni di euro che è la cifra che il Milan intende realizzare da una sua eventuale cessione.

