Calciomercato Milan, i rossoneri chiudono le porte al possibile arrivo di un nuovo terzino sinistro: la situazione

Il calciomercato Milan non vedrà con ogni probabilità l’arrivo di un nuovo terzino sinistro da qui al termine delle contrattazioni estive.

Come annunciato ieri da Pioli in conferenza infatti, i rossoneri ricorreranno alle classiche soluzioni interne per dare ogni tanto riposo a Theo Hernandez: Florenzi, Calabria e il giovane Bartesaghi le opzioni sul piatto del tecnico.

