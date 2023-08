Jacobelli su Lukaku: «È il momento giusto per un’operazione come questa» ha detto ai microfoni di TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Jacobelli ha parlato così del possibile trasferimento di Lukaku alla Roma. Le sue parole sul belga, accostato anche al Milan.

JACOBELLI – «Negli ultimi mesi all’Inter ha dimostrato di essere ancora decisivo. Se c’è un momento per chiudere un’operazione del genere è questo, perché ci sono tante situazioni che potrebbero agevolare il trasferimento. Innanzitutto il rapporto di separato in casa con il Chelsea, il quale sa che se questo giocatore dovesse continuare a rimanere fermo continuerebbe a svalutarsi. In più penso che Lukaku smani per tornare in Italia, anche in virtù del decreto crescita, che potrebbe agevolare tutti. In più non ci sono da dimenticare gli ottimi rapporti tra i Friedkin e Boehly»

