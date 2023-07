Calciomercato Milan, il prossimo colpo sarà con ogni probabilità Tijjani Reijnders: Furlani in costante contatto con l’AZ

Dopo aver chiuso l’affare Pulisic, il calciomercato Milan è pronto a battere un nuovo colpo in entrata. Furlani è pronto a regalare a Pioli Tijjani Reijnders, centrocampista classe ’98, nonostante la tenace resistenza dell‘AZ Alkmaar.

I rossoneri avevano inizialmente offerto 19 milioni di euro bonus inclusi (16+3), proposta rifiutata dagli olandesi. Il successivo rilancio da 19 milioni più 5 di bonus per un totale di 24 ha accorciato le distanze ma l’AZ non ha ancora concesso il via libera chiedendo un ultimo sforzo ai rossoneri. La sensazione è che alzando la parte fissa e diminuendo i bonus, rendendoli allo stesso tempo più semplici da raggiungere, si possa arrivare definitivamente a dama . Saranno decisive le prossime ore.

