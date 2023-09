Il Milan continua a muoversi sul calciomercato in vista della sessione di gennaio. In tal senso è derby con l’Inter per il vice Theo

Derby non solo sul campo ma anche sul mercato. Il Milan continua a muoversi sul calciomercato in vista della sessione di gennaio. In tal senso è sfida all’Inter per il vice Theo:

come riportato da Efrem Konur, entrambi i club sarebbero pronti a buttarsi su Matteo Ruggeri, terzino sinistro dell’Atalanta.

