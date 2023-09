Anche se manca ancora un po’ il Milan sembra aver preso una decisione in vista del mercato di gennaio. Due nomi in uscita: Pellegrino e Romero.

Se per il difensore, acquisto effettuato prevalentemente in ottica futura, ci si poteva aspettare lo scarso impiego, discorso forse un po’ diverso vale per Romero, che nella precedente avventura italiana aveva fatto già intravedere alcune buone cose. L’attaccante aveva destato buone impressioni anche nel corso del precampionato, ma la fitta concorrenza nel suo ruolo (Leao, Pulisic, Chukwueze, Okafor) ha fatto sì che l’ex laziale abbia sempre dovuto guardare quasi sempre da lontano i suoi compagni in campo con solo pochi minuti giocati. Una situazione che, verosimilmente, spingerà il Milan a cedere i due giocatori già nella sessione invernale di calciomercato, magari con la formula del prestito così da permettere ad entrambi di accumulare esperienza in vista della prossima stagione.

