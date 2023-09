Le parole di Alia Guagni ai microfoni ufficiali del club in vista del match del Milan femminile contro il Napoli, domenica in campionato:

«Partita difficile, era la prima di campionato contro una squadra molto forte. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, poi ci siamo rifatte. Quindi prendiamo quello di buono fatto nel secondo tempo contro la Roma. Leader? Non penso che ci si possa autodefinire un leader, spero di dare il mio contributo e dare il massimo per essere da esempio per le giovani sia dentro che fuori dal campo. Andiamo a Napoli cercando la vittoria, la stiamo preparando molto bene, è una neopromossa non va sottovalutata, cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo cercare di arrivare alla Poule Scudetto con un punteggio molto alto perchè poi si ripartirà da quello»

