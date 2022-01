Calciomercato: Milan e Inter su Bernardeschi

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Milan e Inter avrebbero chiesto informazioni per Federico Bernardeschi. Il giocatore è in scadenza di contratto con la Juventus e non è da escludere che in estate possa lasciare il club bianconero a costo zero.

La società juventina ha rinviato la questione rinnovi a febbraio e certamente presenterà una proposta anche a Bernardeschi, il quale ha sempre messo la Juve al primo posto. Da capire, però, se la proposta lo convincerà a prolungare l’accordo in scadenza a giugno.

Come detto, le due milanesi starebbero monitorando con grande interesse la situazione del Campione d’Europa, attratte dalla possibilità di ingaggiare – a parametro zero – un calciatore di grande qualità, in grado di ricoprire più ruoli in attacco.