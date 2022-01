Romagnoli in scadenza: la Juventus osserva interessata

La Juventus, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Giornale, sarebbe interessata ad Alessio Romagnoli. Il difensore è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato con il Milan, nonostante i dirigenti rossoneri gli abbiano presentato – già da tempo – una proposta.

Secondo le indiscrezioni, il Milan avrebbe offerto al giocatore un ingaggio quasi dimezzato rispetto a quello percepito attualmente, condizione che potrebbe spingere Romagnoli a guardarsi intorno.

Occhio, come detto, alla Juve, che sta sondando il mercato alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Il capitano rossonero, a costo zero, sarebbe davvero un grande colpo, ma è ancora presto per sbilanciarsi. Romagnoli, tra l’altro, ha sempre messo al primo posto il Milan e non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.