Calciomercato Milan, i rossoneri premono per Musah: per chiudere l’affare manco l’ok definitivo del presidente del Valencia

Come riportato da Matteo Moretto, il Milan sta insistendo con il Valencia per l’ingaggio di Yunus Musah, centrocampista americano ventenne che ha già l’accordo con i rossoneri per un contratto di 4 anni a 2 milioni di euro a stagione.

Per chiudere l’affare manca l’ok definitivo di Lim, presidente del Valencia che continua a chiedere 25 milioni. Il Milan con i bonus si avvicina ai 20.

