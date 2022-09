Calciomercato Milan: ecco tutti i giocatori ceduti in prestito per la stagione sportiva 2022/23

Diversi giocatori ceduti in prestito in questo calciomercato per il Milan. Eccoli nel dettaglio.

Mattia Caldara , Spezia – con diritto di riscatto

, Spezia – con diritto di riscatto Lorenzo Colombo , Lecce – con diritto di riscatto e controriscatto

, Lecce – con diritto di riscatto e controriscatto Daniel Maldini , Spezia – secco

, Spezia – secco Marco Brescianini , Cosenza – secco

, Cosenza – secco Emil Roback , Nordsjaelland – con diritto di riscatto

, Nordsjaelland – con diritto di riscatto Marco Nasti , Cosenza – secco

, Cosenza – secco Gabriele Bellodi , Olbia – secco

, Olbia – secco Luan Capanni, Estrela de Amadora – secco

