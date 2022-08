Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan Femminile. Tra questi quella di Stapelfeldt. Il saluto social della rossonera

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan Femminile. Tra questi quella di Stapelfeldt. Il saluto social della rossonera:

Grazie AC Milan, grazie per la calda accoglienza e per il costante supporto. È stato un onore indossare la maglia rossonera e difendere i colori di questo grande Club. Ho dato tutta me stessa e sono grata per la scorsa stagione. Non sarò più una giocatrice del Milan ma porterò per sempre nel cuore questa avventura.

The post Calciomercato Milan Femminile: ufficiale l’addio di Stapelfeldt appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG