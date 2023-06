Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso c’è la concorrenza della Fiorentina per più di un obiettivo

come riportato da Sportitalia i viola si stanno muovendo per Retegui e Arnautovic. Inoltre come riportato da Sky Sport ci sono stati dei contatti anche per Zaniolo

