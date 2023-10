Calciomercato Milan, Furlani già al lavoro: può chiudere il colpo in vista della prossima estate. Le ultimissime

Il mercato del Milan non si ferma mai. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan non ha abbandonato la pista che porta a Taremi, attaccate a lungo inseguito nel corso dell’ultima sessione di mercato.

Ci sarebbero stati nuovi contatti con l’entourage del giocatore del Porto per un possibile trasferimento a zero nel corso della prossima estate. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare aggiornamenti.

