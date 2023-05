Calciomercato Milan, sono giorni decisivi per capire quale sarà il futuro di Brahim Diaz: ecco che cosa succederà

In casa Milan in vista della prossima stagione tiene banco il futuro dello spagnolo Brahim Diaz. E i prossimi giorni saranno decisivi.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, a breve è atteso un incontro tra il club di via Aldo Rossi e il papà agente per capire le intenzioni del club sul riscatto (servono almeno 20 milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo).

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG