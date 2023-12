I top club europei mettono in allarme il calciomercato Milan. Tra questi c’è il Beyern che punta Theo Hernandez per la propria difesa

Lascia i rossoneri? I top club europei mettono in allarme il calciomercato Milan. Tra questi c’è il Beyern che punta Theo Hernandez per la propria difesa:

secondo Fichajes è anche colpa di Carlo Ancelotti che per il suo Real starebbe pensando a Davis, in forza al club tedesco. Il terzino francese prenderebbe eventualmente il suo posto in rosa.

The post Calciomercato Milan: il Bayern su Theo Hernandez, colpa di..Ancelotti appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG