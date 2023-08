Calciomercato Milan: il Benfica punta un obiettivo di Furlani per sostituire Gonçalo Ramos, destinato al Psg

Con Gonçalo Ramos destinato al Psg, il Benfica ha messo nel mirino Lucas Beltran del River Plate per sostituirlo, con l’attaccante seguito anche dal calciomercato Milan.

Come riportato da Fabrizio Romano, però, non si tratta ancora di una trattativa in fase avanzata: l’accordo tra i due club non è ancora stato trovato perché i portoghesi monitorano diverse piste.

