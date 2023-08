Il Milan non smette di seguire Taremi, ma la concorrenza del Tottenham – oltre l’Inter – e la richiesta di 30 milioni non rendono l’affare semplice

Come riferito dal giornalista Pedro Sepulveda, Mehdi Taremi resta un obiettivo caldo del calciomercato del Milan, ma sull’attaccante non ci sono solo i rossoneri.

Sul calciatore ci sono anche l’Inter e soprattutto il Tottenham, col club inglese che sembra essere quello in pole per assicurarsi l’iraniano. Il Porto chiede 30 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza nel 2024.

