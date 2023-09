Calciomercato Milan, il club rossonero disporrà di un budget extra per gli investimenti di gennaio: i dettagli

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sui conti del Milan, proiettandosi poi già alla prossima sessione di mercato in cui il club rossonero dovrebbe avere un piccolo budget extra. Il motivo è legato agli ultimi giorni dell’ultimo mercato.

Il Milan aveva in programma di sborsare 18 milioni di euro per strappare Taremi al Porto. Alla fine l’operazione non è andata a buon fine e i rossoneri sono andati su Jovic a zero. Ecco dunque che questo tesoretto risparmiato in estate potrebbe ritornare utile nelle prossime sessioni.

