Marianella difende Donnarumma: «Non ha colpe sul gol subito contro la Macedonia del Nord». Poi parla di Tonali

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha analizzato così la sfida tra Italia e Ucraina, parlando anche dell’ex portiere del Milan Donnarumma. Le sue parole.

ITALIA-UCRAINA – «L’Ucraina è una buona squadra e ha il vantaggio di aver già affrontato due volte l’Inghilterra mentre l’Italia deve giocare ancora a Wembley. L’Ucraina ha tanti vantaggi, i punti reali perché i punti potenziali non sono mai gli stessi di quelli reali. L’Ucraina si gioca tantissimo contro l’Italia, se fa un risultato positivo allora possono guardare al prosieguo del torneo in maniera ottimistica. Giocheranno ancora più chiusi e prudenti, anche il pareggio è un risultato positivo per loro, mentalmente hanno due risultati su tre»

ULTIMA PRESTAZIONE – «Non ho visto una brutta Italia, è un’Italia diversa che ha giocato su un calcio orrido. Le squadre più tecniche, sui campi peggiori, hanno tutto da perdere. È un’Italia che comincia a conoscersi, deve trovare quella fiammella che ha permesso di vincere l’Europeo. Non riesco a vedere colpe di Donnarumma su questo gol subito. Spalletti non ha rivoluzionato l’Italia, era una partita delicata e non poteva e doveva avere la presunzione di cambiare, ha dato però dei correttivi che torneranno utili per il futuro. L’Italia ha tanti leader, Barella mi piace moltissimo, Tonali è cresciuto tantissimo e questa esperienza al Newcastle lo aiuterà. Sono tanti giocatori che hanno un carattere da maglia azzurra»

The post Marianella difende Donnarumma: «Non ha colpe sul gol». Poi parla di Tonali appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG